IMI: Angleška različica novega koronavirusa že v 22 odstotkih analiziranih vzorcev

Ljubljana, 17. marca - Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo navajajo, da je angleška različica novega koronavirusa prisotna že v 22 odstotkih od 562 vzorcev, ki so jih odvzeli v prvem tednu marca in so v njih potrdili novi koronavirus. Južnoafriško različico so v zadnjem obdobju našli pri 11 osebah.