Kacin: Do razlik med posameznimi cepilnimi centri po državi prihaja zaradi različne organiziranosti

Novo mesto, 17. marca - Razlogi za to, da med posameznimi cepilnimi centri po državi prihaja do razlik v precepljenosti prebivalstva, so v drugačni organizaciji in zato bi rad pohvalil Zdravstveni dom Novo mesto, ki je pri cepljenju operativen in uporablja vse kadre, ki so na voljo. Prav upravljanje s kadri je namreč ključno, je ob obisku dejal Jelko Kacin.