Kolektivno upravljanje je mehanizem, ki deluje tudi v digitalnem okolju

Ljubljana, 17. marca - V organizaciji združenj SAA in AEPO-ARTIS ter skupine prijateljstva z ustvarjalci, ki deluje v okviru Evropskega parlamenta, je danes potekal webinar Kaj počnejo kolektivne organizacije in zakaj so pomembne za avtorje in izvajalce. Svoja mnenje o pomenu upravljanja pravic in kolektivnih organizacijah so podali ustvarjalci in njihovi predstavniki.