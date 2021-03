Britanski ministri v bran cepivu AstraZenece

London, 17. marca - Britanska ministra in drugi so danes zagotovili, da je cepivo britansko-švedskega podjetja AstraZeneca in oxfordske univerze proti covidu-19 varno, potem ko je več evropskih držav zaradi primerov nastanka krvnih strdkov po cepljenju začasno ustavilo cepljenje s tem cepivom. Čakajo na mnenje Evropske agencije za zdravila (Ema).