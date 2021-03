V Zagrebu priprli ženski zaradi suma, da sta okradli covidne bolnike

Zagreb, 17. marca - Hrvaški policisti so kazensko ovadili 51- in 45-letni zaposleni na zagrebškem kliničnem centru Dubrava zaradi suma kraje bolnikov, je danes potrdila zagrebška policijska uprava. Ovadeni ženski naj bi oškodovali pet covidnih bolnikov, ki so bili na medicinskih ventilatorjih, poročajo hrvaški mediji. Bolnike sta oškodovali za skoraj 5000 evrov.