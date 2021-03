Tudi cepljenje funkcionarjev po razjasnitvi varnosti cepiva AstraZenece

Ljubljana, 17. marca - Začasna prekinitev cepljenja s cepivom AstraZenece je zaustavila tudi predvideno cepljenje nekaterih funkcionarjev, vsaj do četrtkove končne odločitve Evropske agencije za zdravila o varnosti tega cepiva. V četrtek tako še ne bo predvidenega cepljenja v DZ in DS. Za petek so načrtovali cepljenje vladnih funkcionarjev in predsednika republike.