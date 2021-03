Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 20. marca - Mladinska knjiga je v knjigi Korenine sveta izdala izbor pesmi Janisa Ritsosa, pri Beletrini pa so izšle Izpovedi bleferja Felixa Krulla Thomasa Manna. Pri Založbi ZRC so izdali knjigo Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem, ki jo je uredila Polona Vidmar, pri Miš Založbi pa prevodna otroška knjiga več avtorjev Zatipk in Flek.