Hrvaška turistična spletna stran kmalu tudi v slovenskem jeziku

Zagreb, 17. marca - Na Hrvaškem so konec februarja predstavili spletno platformo Safe Stay in Croatia (Varno bivanje na Hrvaškem) v devetih jezikih, vendar pa ne tudi v slovenščini, na kar je takrat opozorila STA. V hrvaški turistični skupnosti (HTZ) so danes za STA potrdili, da bodo do konca meseca na platformo uvrstili tudi vsebine v slovenščini.