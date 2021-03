Na soboškem sodišču lani zmanjšali število nerešenih zadev

Murska Sobota, 17. marca - Sodišča sodnega okrožja Murska Sobota so lani kljub omejenemu obsegu poslovanja rešila več zadev, kot so jih prejela, ob tem pa so zmanjšala tudi število nerešenih zadev na koncu leta, s čimer so presegli načrt za sedem odstotkov. Število nerešenih zadev se je tako že četrto leto zapored zmanjšalo.