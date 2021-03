Škoda v požaru v podjetju v Lipovcih ocenjena na več kot 200.000 evrov

Murska Sobota, 17. marca - Soboške policiste so v torek malo pred 2. uro obvestili o požaru na elektro omarici v podjetju v Lipovcih. Goreti je začelo v energetskem prostoru mešalnice v napajalnih omaricah, kjer je prišlo do kratkega stika. Po nestrokovni oceni je nastalo med 200.000 do 300.000 evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.