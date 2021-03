Košorok na konferenci izpostavil načrte s področja trajnostne mobilnosti

Ljubljana, 17. marca - Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok je na torkovi peti konferenci o trajnostni mobilnosti predstavil aktivnosti in načrte ministrstva na tem področju. Zavzel se je za premišljene naložbe, ki bodo obenem zmanjšale izpuste in gnečo ter zagotovile učinkovite rešitve za vse, so sporočili z ministrstva.