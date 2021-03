Policija opozarja na previdnost pri nakazovanju denarja internetnim prijateljem

Sežana, 17. marca - Na policijski postaji Sežana so v zadnjih mesecih prejeli tri prijave goljufije, ko je neznanec z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto oškodovanko, da mu je nakazala denar. Policija opozarja na previdnost pri komunikaciji z neznanci prek družbenih omrežij in aplikacij.