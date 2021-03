Bled dobil strategijo trajnostnega razvoja

Bled, 17. marca - Blejski občinski svetniki so na torkovi seji sprejeli Strategijo trajnostnega razvoja Občine Bled 2030, katere vizija je harmonija sobivanja v izjemnem naravnem in kulturnem ambientu. Kot ključni problem se je namreč izpostavilo načeto ravnotežje med prebivalstvom, turizmom in okoljem, strategija pa uvaja koncept trajnostnega razmišljanja.