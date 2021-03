Počivalšek z evropskimi kolegi za dodatno zaščito potrošnikov

Ljubljana, 17. marca - Evropski ministri, pristojni za varstvo potrošnikov, so v torek razpravljali o zaščiti potrošniških pravic. Slovenski gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v luči digitalizacije in krepitve čezmejnega spletnega nakupovanja izpostavil potrebo po dodatnih rešitvah za zaščito potrošnikov, so sporočili z gospodarskega ministrstva.