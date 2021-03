Dragić asistiral, Butler zadeval

Miami, 17. marca - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA vpisali še 22 zmago. Floridska vročica je v domači dvorani v Miamiju premagala s 113:98 gostujočo zasedbo Cleveland Cavaliers. Najboljši igralec tekme je bil Jimmy Butler z 28 točkami in 12 skoki, slovenski as Goran Dragić pa je v 27 minutah prispeval dve točki, devet podaj in pet skokov.