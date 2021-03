Newyorške borze trgovanje zaključile neenotno

New York, 16. marca - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje po ponedeljkovih rekordih sklenili neenotno. Na padec indeksov so vplivali slabši ekonomski podatki in negotovost glede zasedanja odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) o nadaljnji monetarni politiki. Tehnološke delnice pa so se okrepile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.