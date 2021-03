V četrtfinale zanesljivo še Manchester City in Real Madrid

Ljubljana, 16. marca - Nogometaši Real Madrida in Manchester Cityja so naslednji četrtfinalisti evropske lige prvakov. Španci so na povratni tekmi premagali Atalanto Josipa Iličića s 3:1 in napredovali s skupnim izidom 4:1, Angleži pa so bili boljši v seštevku dveh tekem od Borussie iz Mönchengladbacha s 4:0.