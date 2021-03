Solidarnost z Milosavljevićem izrazili tudi v mednarodni medijski raziskovalni skupini

Ljubljana, 16. marca - Solidarnost s profesorjem novinarstva na ljubljanski fakulteti za družbene vede Markom Milosavljevićem so po napadih na njegovo osebno in akademsko integriteto izrazili tudi v mednarodni medijski raziskovalni skupini Euromedia Research Group. Napade, ki so jih proti njihovemu kolegu sprožili člani slovenske vlade, zavračajo.