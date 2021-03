Tokrat res republika v knjižni obliki in treh jezikovnih različicah

Murska Sobota, 17. marca - Pri založbi Lepa beseda so v knjižni obliki izdali besedilo gledališke igre Tokrat res republika. Avtor, režiser in scenarist, ki je napisal več kot 140 scenarijev in gledaliških besedil, Aleš Nadai iz Murske Sobote, ki živi in dela v Ljubljani, je besedilo označil za veseloigro na prvo žogo v vzhodnem dialektu.