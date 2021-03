V grško-turških pogovorih o vzhodnem Sredozemskem morju brez preboja

Atene, 16. marca - Diplomati iz Grčije in Turčije na današnjih pogovorih niso dosegli preboja v sporu glede meje in energetskih pravic v vzhodnem Sredozemskem morju. Grški zunanji minister Nikos Dendias je po srečanju dejal, da so Atene v pogovoru sodelovale v dobri veri in da želijo najti skupne osnove s Turčijo za rešitev spora.