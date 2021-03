Poklukar: Različice novega koronavirusa trenutno največja grožnja

Bruselj, 16. marca - Številne države so se danes na zasedanju ministrov EU za zdravje zavzele za enotno evropsko strategijo za okrepitev sekvenciranja, saj so različice novega koronavirusa ta trenutek glavna grožnja v EU, ne samo z vidika prostega gibanja in pretoka blaga, temveč tudi z vidika obremenjenosti zdravstvenih sistemov, je poudaril minister Janez Poklukar.