Evropske borze z rastjo; evro padel, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 16. marca - Borzni indeksi v Evropi so trgovanje sklenili z rastjo. Po poročanju tujih agencij je optimizem glede gospodarskega okrevanja prevladal nad strahom pred visoko inflacijo. Vlagatelji pozorno spremljajo zasedanje ameriške centralne banke Federal Reserve, čeprav analitiki sprememb v denarni politiki ne pričakujejo. Evro in cene nafte so padli.