Ajdovščina bo dobila kolesarske poti po mestu

Ajdovščina, 20. marca - Še pred začetkom letošnjega poletja bodo ob glavni prometni žili skozi mesto v Ajdovščini nadaljevali z urejanjem kolesarskih poti. Del so jih zgradili leta 2019, v roku enega leta pa bodo s kolesarsko potjo povezali mesto na celotnem delu med krožišči ob vstopu in izstopu iz mesta. Kolesarko pot bodo uredili tudi do bližnjega Lokavca.