Policija: Vsi postopki ob opozorilni vožnji taksistov opravljeni skladno z zakonodajo

Ljubljana, 16. marca - Vsi postopki policistov ob februarski opozorilni vožnji taksistov na območju DZ so bili opravljeni skladno z veljavno zakonodajo, so za STA v odzivu na očitke sindikata taksistov navedli na ljubljanski policijski upravi. Kot pravijo, večina prekrškovnih postopkov še poteka, saj so kršitelje pisno pozvali k izjasnitvi o dejstvih in okoliščinah.