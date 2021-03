Svetovni dan spanja v znamenju rednega spanja za zdravo prihodnost

Ljubljana, 19. marca - Svetovni dan spanja, ki ga obeležujemo danes, poteka pod sloganom Urejeno spanje za zdravo prihodnost. Opozarja na osnovno človekovo potrebo po urejenem spanju in poudarja problem motenj spanja, ki so v zadnjem letu zaradi pandemije zelo pogoste. Raziskave so pokazale, da Slovenci premalo spimo.