SDS, NSi in SNS za prenehanje funkcije predsednika računskega sodišča Vesela

Ljubljana, 16. marca - Poslanske skupine SDS, NSi in SNS so vložile zahtevo za sklic seje mandatno-volilne komisije, na kateri bodo predlagali, da predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu preneha funkcija. Prepričani so namreč, da Veselova funkcija v Mednarodni nogometni zvezi ni združljiva s funkcijo predsednika računskega sodišča, je SDS zapisala na spletni strani.