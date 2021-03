Tri dolenjske občine v skupno prenovo najkrajše cestne povezave med Novim mestom in Mirnsko dolino

Mokronog, 16. marca - Občini Mokronog-Trebelno, Mirna Peč in Mestna občina Novo mesto so v Mokronogu danes podpisale izvajalsko pogodbo za prenovo približno 400-metrskega zahtevnega pobočnega lokalnega cestnega odseka Knežija-Brezje oz. dela najkrajše cestne povezave med Novim mestom in Mirnsko dolino. Naložba bo skupaj z davkom stala nekaj več kot 130.000 evrov.