V Litvi restavracije in hoteli z "zadnjo večerjo" pozvali k dodatni pomoči

Vilnius, 16. marca - Restavracije in hoteli v Litvi so danes postavili mize in postelje na javne trge po celotni državi. Z "zadnjo večerjo", kot so akcijo poimenovali na menijih, so vlado pozvali k okrepljeni podpori sektorju, ki ga je močno prizadela globalna pandemija covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.