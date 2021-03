Velika Britanija bo povečala svoj jedrski arzenal

London, 16. marca - Velika Britanija je danes napovedala, da bo povečala svoje zaloge jedrskega orožja in tako obrnila dosedanje usmeritve zmanjševanja, ki so jih uvedli po koncu hladne vojne. Vladna revizija obrambne, varnostne in zunanje politike je pokazala, da tovrstne usmeritve zmanjševanja števila jedrskih konic niso več smiselne, utemeljujejo v Londonu.