Za posledicami trka s tovornjakom umrl 81-letni voznik skuterja

Koper, 16. marca - Na Ankaranski cesti v Kopru sta okoli 11.30 trčila 81-letni voznik skuterja in voznik tovornega vozila, državljan Ukrajine. Oba sta vozila v isto smer, po trčenju pa je Koprčan padel. 81-letnika so hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, od koder so policijo popoldne obvestili, da je zaradi poškodb umrl.