Najugodnejše ponudbe za hitre teste dali Sanolabor, Mojplanet in Majbert Pharm

Ljubljana, 16. marca - Med 22 podjetji, ki so oddala ponudbo ministrstvu za zdravje za dobavo hitrih antigenskih testov, jih je 12 pravočasno tudi dostavilo vzorce teh testov, so za STA pojasnili na ministrstvu. Katera podjetja so dostavila teste, niso navedli. Najugodnejše ponudbe so sicer oddali Sanolabor, Mojplanet in Majbert Pharm.