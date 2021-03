Profesorji Gimnazije Bežigrad opozorili na izzive aktualnih družbenih razmer

Ljubljana, 16. marca - Profesorji Gimnazije Bežigrad so v javnem pismu opozorili na svoje pedagoško poslanstvo in na aktualne družbene razmere. Ogrožene so nekatere temeljne vrednote, primanjkuje demokratičnega dialoga, razraščata se nestrpnost in izključevanje vsakega, ki misli drugače. Zato se pri svojem delu srečujejo s težkimi izzivi, so zapisali.