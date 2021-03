V poslanski skupini SMC kljub različnim ugibanjem za zdaj brez sprememb

Ljubljana, 16. marca - V poslanski skupini SMC zanikajo nekatere informacije v medijih, da je na današnji seji poslanske skupine prišlo do poskusa zamenjave vodje Janje Sluga. Pojasnili so tudi, da so bili danes odsotni trije poslanci. O tem, da naj bi si predsednik SMC Zdravko Počivalšek želel zamenjave Sluge, se sicer ugiba že dalj časa.