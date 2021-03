Vlada podaljšala ukrepa odloga izvršbe in posebnih pravil davčne izvršbe

Ljubljana, 16. marca - Vlada je na današnji dopisni seji do 18. aprila podaljšala dva ukrepa, sprejeta v luči epidemije covida-19, in sicer ukrep odloga izvršbe in ukrep posebnih pravil na področju davčne izvršbe. Oba ukrepa sta podaljšana do konca epidemije, so po seji vlade sporočili z vladnega urada za komuniciranje.