V UKC Maribor prenovljena enota za intenzivno nego in terapijo otrok

Maribor, 17. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes predstavili prenovljene prostore enote za intenzivno nego in terapijo otrok, ki se nahajajo v prvem nadstropju klinike za pediatrijo. S tem so pridobili več prostora in sodobne opreme, pa tudi dodaten kader za zdravljenje najmlajših bolnikov.