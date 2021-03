21. marec - mednarodni dan gozdov

Ljubljana, 21. marca - Danes obeležujemo mednarodni dan gozdov. Letos poteka pod geslom Obnova in nega gozda: pot do okrevanja in dobrega počutja. V tej luči se omenja prispevek trajnostnega upravljanja in obnove gozdov k ohranitvi biotske raznovrstnosti, boju proti podnebnim spremembam in spodbujanju gospodarstva, pa tudi pomen gozdov za zdravje in dobro počutje ljudi.