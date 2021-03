Koper, 17. marca - Ob izteku leta je koprska občina sklenila oz. ureditev številnih cest in dostopnih poti v zaledju - v Boninih, Čežarjih in dolini Dragonje. Kmalu pa bodo nadaljevali sanacijo Mejne poti v Žusterni, začeli urejati cesto med Movražem in Dvori ter še druge odseke.