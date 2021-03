Panevropska komisija WHO poziva k reformi in vlaganjem v zdravstvene sisteme

Koebenhavn, 16. marca - Panevropska komisija WHO bivših voditeljev in uglednih strokovnjakov je v luči pandemije covida-19 danes pozvala vlade in mednarodne organizacije k pospešitvi vlaganj in reform zdravstvenih sistemov in sistemov socialnega varstva ter k nadgradnji globalnega upravljanja javnih dobrin, kot sta zdravje in okolje.