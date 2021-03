V Slovenijo prihaja evropska spletna platforma za modo in življenjski slog Zalando

Ljubljana, 16. marca - Evropska spletna platforma za modo in življenjski slog Zalando se širi na osem novih evropskih trgov, med drugim v Slovenijo. Lani so s prodajo oblačil, obutve, dodatkov in kozmetike ustvarili osem milijard evrov prihodkov, kar je bilo 23 odstotkov več kot v predhodnem letu. S širitvijo na nove trge računajo na nadaljnjo rast prihodkov.