Na posvetu o prednostih in pasteh robotizacije industrije

Ljubljana, 16. marca - Robotizacija in avtomatizacija industrije sta neizbežna postopka, ki pa ju moramo pravilno usmeriti in izkoristiti, so poudarili sodelujoči na današnjem spletnem posvetu. Na delovna mesta bosta po njihovih ocenah nedvomno vplivala, vendar je prej kot izgubo delovnih mest pričakovati njihovo preobrazbo. Sodelovati bodo morali zato tudi zaposleni.