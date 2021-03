S podpisom memoranduma do vzpostavitve verige živilsko-predelovalnega sektorja, gostinstva in turizma

Ljubljana, 16. marca - Predstavniki Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, Turistično gostinske zbornice Slovenije in Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS so danes podpisali memorandum o vzpostavitvi medsektorske verige živilsko-predelovalnega sektorja, gostinstva in turizma. Z njim želijo prispevati k učinkovitim rešitvam za celotno verigo po epidemiji.