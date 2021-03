Ljubljanska borza: Indeks dopoldne višje

Ljubljana, 16. marca - Trgovanje na ljubljanski borzi je dopoldne minilo v znamenju skromnega povpraševanja, indeks SBI TOP pa je pridobil 0,15 odstotka. Še največ prometa so posredniki ustvarili z delnicami Krke (183.160 evrov), ki so se podražile za 0,21 odstotka. V prvi kotaciji so višje tudi delnice Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav.