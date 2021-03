Istrabenz plini lani s skoraj tremi milijoni evrov dobička

Ljubljana, 16. marca - Skupina Istrabenz plini, ki je v lasti italijanske kemične družbe SIAD, je lani ustvarila 76,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 2,9 milijona evrov čistega dobička. V družbi to glede na koronske razmere in širjenje poslovanja v tujini, ki terja izdatnejše investicije, ocenjujejo kot uspešen rezultat.