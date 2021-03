V ponedeljek potrdili 918 okužb z novim koronavirusom, umrli trije covidni bolniki

Ljubljana, 16. marca - V ponedeljek so v Sloveniji opravili 4842 PCR testov na okužbo z novim koronavirusom in ob tem potrdili 918 okužb, je vlada sporočila na Twitterju. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 716. V bolnišnicah se zdravi 451 covinih bolnikov, od tega jih 83 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrli so trije covidni bolniki.