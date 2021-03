Suše v Evropi v zadnjih letih najhujše v več kot 2000 letih

Pariz, 21. marca - Suše, ki so od leta 2015 prizadele Evropo, so bile najhujše v 2110 letih, je ugotovila študija, ta teden objavljena v znanstveni reviji Nature Geoscience. Izsledki temeljijo na podatkih z letnic na hrastih, avtorji pa so ocenili, da je dogajanje posledica podnebnih sprememb.