Na evropskih borzah prešerno vzdušje

Frankfurt/Pariz/London, 16. marca - Na evropskih borzah so vlagatelji uvodoma dobro razpoloženi. Po šibkem začetku tedna so indeksi znova na poti rasti. V Frankfurtu je DAX prestopil mejo 14.500 točk in se približuje rekordni vrednosti 14.595 točk, ki jo je dosegel minuli četrtek, navaja nemška tiskovna agencija dpa.