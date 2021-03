V Lenzerheideju težave z izvedbo današnjih treningov

Lenzerheide, 16. marca - Prireditelji finala svetovnega pokala alpskih smučarjev v švicarskem Lenzerheideju so v velikih časovnih težavah. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so se jim namreč zavlekla dela na progi. Po tem, ko so že v nedeljo odpovedali oba ponedeljkova smukaška treninga, imajo težave z izvedbo tudi danes, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.