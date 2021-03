Odločitev na pokalu Amerike prestavljena vsaj do srede

Auckland, 16. marca - Odločitev o zmagovalcu 36. pokala Amerike v jadranju, za katerega tekmujeta posadki Nove Zelandije in Italije, je prestavljena vsaj do srede. Zaradi prešibkega vetra so prireditelji v torek prestavili drugo regato dneva prestavili na sredo. Nova Zelandija v dvoboju s posadko Lune Rosse vodi s 6:3, za skupno zmago pa mora dobiti še eno regato.