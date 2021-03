Delo: Sodišče v zadevi Liko Vrhnika oprostilo Igorja Laha in soobtožene

Ljubljana, 16. marca - Ljubljansko okrožno sodišče je enega najbogatejših Slovencev Igorja Laha in štiri soobtožene oprostilo obtožb zaradi domnevno spornih poslov pohištvenega velika Liko Vrhnika, za katerim so ostali večmilijonski dolgovi do države, dobaviteljev in odpuščenih delavcev, piše današnje Delo. Tožilstvo se je na sodbo pritožilo.