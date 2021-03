V Muzeju Laško na ogled razstava Primorski emigranti v Laškem

Laško, 16. marca - V kletnih prostorih Muzeja Laško je do 25. marca na ogled razstava Primorski emigranti v Laškem. Razstava z osnovnimi podatki predstavlja družine, ki so se v času med prvo in drugo svetovno vojno s Primorske preselile na Štajersko in se naselile v Laškem in njegovi okolici, so za STA povedali v muzeju.